Aydın'da makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı (2)
ALEVLERSERALARA YAKLAŞTIAydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde makilikte çıkan e rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
ALEVLERSERALARA YAKLAŞTI
Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesi'nde makilikte çıkan e rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler, Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara yaklaştı. Yanan ağaçların neden olduğu ısı nedeniyle bazı seraların naylonları eridi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri seraların etrafındaki yanan ağaçları söndürmeye çalışırken, vatandaşlar da alevlerin daha fazla seralarına yaklaşmaması için mücadele veriyor.
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