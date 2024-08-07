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        Aydın'da makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı (3)

        YANGINYERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTIAydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak Söke'ye kadar yayılan yangın, Argavlı Mahallesine yaklaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 21:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 21:50
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        Aydın'da makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı (3)
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        YANGINYERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

        Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşköy Mahallesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak Söke’ye kadar yayılan yangın, Argavlı Mahallesine yaklaştı. Bölgenin bir kısmında bulunan yerleşim alanları tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması dolayısıyla Söke-Aydın Karayolu üzerindeki bazı iş yerleri de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına, karadan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 265 personel ve havadan 9 uçak, 7 helikopterle müdahale edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte müdahaleye 2 gece görüş helikopteri ile devam ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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