Efeler'de Abdullah'tan veda

TFF 3'üncü Lig ekibi Efeler 09 SFK'da 3 sezondur takımda forma giyen stoper Abdullah Filiz ayrıldı. Kulübe vedasını sosyal medya hesabından açıklayan Abdullah'ın henüz bir takımla anlaşmadığı öğrenildi. Aydın ekibinde yeni sezon öncesi transfer arayışları da sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.