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        Nazillispor yasak için ödeme yaptı

        TFF 2'nci Lig'de yer alan Nazillispor'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:50
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        Nazillispor yasak için ödeme yaptı
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        TFF 2'nci Lig'de yer alan Nazillispor'da yönetim transfer yasağını kaldırmak için yoğun mesai harcıyor. Yeni sezon öncesi şimdiye kadar yasak nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen siyah-beyazlı kulüpte yönetim alacaklı futbolcu ve teknik adamlara toplam 2 milyon 400 bin TL'lik ödeme yaptı. Nazilli, Teknik Direktör Mesut Toros, yardımcıları Melih Ergün, Hasan Arabacı, Erdinç Pala, Fırat Yeşilyuva, futbolcular Mehmet Ersavaş, Nuh Aşkın, Efecan Mızrakçı, kaleci Mehmet Akif Önal’a toplamda 2 milyon 400 bin TL ödeme gerçekleştirdi.

        Nazilli'yi 3'üncü Lig'de şampiyon yapıp, takımı 2'nci Lig’de tutan Mesut Toros’un alacaklarında indirime gittiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların bazı eski futbolcularla kulüpten alacakları konusunda sıkıntı yaşadığı, yönetimin Doğukan Nelik, Bertuğ Bayar, Nurettin Çağlar, Zekeriya Topayan, Emre Toptan, Alim Harlak gibi futbolcularla birebir görüşerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Başkan Şahin Kaya, önümüzdeki haftaya kadar ödemeleri gerçekleştirip, transfer yasağını kaldırmak istediklerini söyledi. Kaya, daha sonrasında 4-5 takviyeyle daha kadroyu güçlendirerek lige odaklanmak istediklerini kaydetti.

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