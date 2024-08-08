Kuşadasıspor'dan Palaz'a veda

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Koray Palaz'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasından sonra Kuşadasıspor'umuza teknik direktör olarak gelen Koray Palaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi fesih etmiş bulunmaktayız. Kıymetli hocamıza bugüne kadar verdiği tüm emekler için teşekkür eder ve kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Palaz, 14 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 7 yenilgi görüp takıma Play-Off oynatmıştı.