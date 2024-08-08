Kuşadasıspor'dan Palaz'a veda
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Koray Palaz'la yollar ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktör Koray Palaz'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasından sonra Kuşadasıspor'umuza teknik direktör olarak gelen Koray Palaz ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi fesih etmiş bulunmaktayız. Kıymetli hocamıza bugüne kadar verdiği tüm emekler için teşekkür eder ve kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Palaz, 14 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 7 yenilgi görüp takıma Play-Off oynatmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.