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        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 21 saatte kontrol altında (2)

        KONTROLALTINA ALINDIAydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 12:46 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:50
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        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 21 saatte kontrol altında (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Aydın'ın Germencik ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Söke'ye kadar yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Burhan CEYHAN/AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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