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        Kuşadasıspor'da yeni yönetimden işbaşı

        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'da İsmet Türker başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:50
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        Kuşadasıspor'da yeni yönetimden işbaşı
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        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kuşadasıspor'da İsmet Türker başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yeni yönetim kadrosunun tanıtıldığı kahvaltı etkinliğinde kulübün durumu basın mensupları ile paylaşıldı. Başkan İsmet Türker, 90 yılı aşkın bir süredir Kuşadalıların gönlüne taht kuran Kuşadasıspor Kulübü'nde bugüne kadar emek veren herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına, "Kentimizin futbol takımımızın 1 hafta önce genel kurulunu yaptık. Genel kurulumuzda özellikle desteğini bizden esirgemeyen, dünden bugüne kulübümüzün bayrağını ülkemizde en iyi şekilde dalgalanmasına vesilen olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

        Başkan Türker, "Biz yeni yönetim olarak riskli ve sorunlu bir kulüp aldığımızı biliyoruz. Sporun sorunları var, Kuşadasıspor'un ve yönetimin sorunları var. Biz yönetim olarak bu sorunları aşacağız. Geçmişi önümüze perde yaparak başarıya ulaşmak mümkün değil. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Çok büyük hedeflerimiz yok ama kuşkunuz olmasın en az Play-Off oynayacak genç kadro oluşturacağız. İmkan bulursak neden şampiyonluk olmasın. Biz yine bu hedefle yola çıkacağız. Bizim liglerimizde 64 tane futbol takımı var. Bizim bulunduğumuz 1'inci Grup, Türkiye'nin şu anda en zor ve gerçekten bütçesi yüksek gruplardan bir tanesi. Yönetimimizle elimizden geleni yapacağız. Biraz geç kaldığımızı biliyoruz ama en kısa sürede teknik direktörümüzü belirleyip kadromuzu oluşturacağız" dedi.

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