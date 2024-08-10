Efeler 09'dan iki takviye

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK, dış transferde iki oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar, Karaköprü Belediyespor'dan 25 yaşındaki sağ bek Emre Yıldırım ve Sakaryaspor'dan 20 yaşındaki kaleci Orhan Can Bostan'la sözleşme imzaladı. İki futbolcunun Kartepe kampına katılıp antrenmanlara başladığı belirtildi. Yönetimin transfer çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, Aydın temsilcisinin yapacağı takviyelerle iddialı bir ekip kurmayı hedeflediği dile getirildi.

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