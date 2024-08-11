Kuşadasıspor'da yeniden Ataman dönemi

TFF3'üncü Lig'de geçen hafta yeni yönetimini oluşturduktan sonra teknik direktör Koray Palaz'la yollarını ayıran Kuşadasıspor, eski çalıştırıcılarından Bülent Ataman'ı yuvaya döndürdü. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen yönetim 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bergama Sportif'te görev yapan 50 yaşındaki eski kaleci Bülent Ataman, teknik direktör olarak 8 Şubat 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihleri arasında Kuşadasıspor'u çalıştırmıştı.

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