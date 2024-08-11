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        Kuşadasıspor'da yeniden Ataman dönemi

        TFF3'üncü Lig'de geçen hafta yeni yönetimini oluşturduktan sonra teknik direktör Koray Palaz'la yollarını ayıran Kuşadasıspor, eski çalıştırıcılarından Bülent Ataman'ı yuvaya döndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:10
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        Kuşadasıspor'da yeniden Ataman dönemi
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        TFF3'üncü Lig'de geçen hafta yeni yönetimini oluşturduktan sonra teknik direktör Koray Palaz'la yollarını ayıran Kuşadasıspor, eski çalıştırıcılarından Bülent Ataman'ı yuvaya döndürdü. Tecrübeli teknik adamla bir araya gelen yönetim 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bergama Sportif'te görev yapan 50 yaşındaki eski kaleci Bülent Ataman, teknik direktör olarak 8 Şubat 2022 ve 7 Şubat 2023 tarihleri arasında Kuşadasıspor'u çalıştırmıştı.

        Öte yandan geçen sezon Kuşadasıspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Yiğit Özten, 1'inci Lig ekiplerinden Iğdır FK'yla sözleşme imzaladı.

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