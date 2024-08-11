Nazillispor defansa Nicolo Avellino'yu aldı
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Aydın temsilcisi Nazillispor, transferde Türk asıllı gurbetçi defans oyuncusu Nicolo Avellino'yla sözleşme imzaladı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Aydın temsilcisi Nazillispor, transferde Türk asıllı gurbetçi defans oyuncusu Nicolo Avellino'yla sözleşme imzaladı. Almanya’da Köln altyapısında futbol eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de 1461 Trabzon ve Ankara Demirspor formaları giyen 24 yaşındaki stoper, Başkan Şahin Kaya'nın katıldığı törenle imza attı. Avellino geçen sezonu Almanya'da Berliner AK'de geçirmişti.
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