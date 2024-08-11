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        Nazillispor defansa Nicolo Avellino'yu aldı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Aydın temsilcisi Nazillispor, transferde Türk asıllı gurbetçi defans oyuncusu Nicolo Avellino'yla sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:55
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        Nazillispor defansa Nicolo Avellino'yu aldı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Aydın temsilcisi Nazillispor, transferde Türk asıllı gurbetçi defans oyuncusu Nicolo Avellino'yla sözleşme imzaladı. Almanya’da Köln altyapısında futbol eğitimini aldıktan sonra Türkiye'de 1461 Trabzon ve Ankara Demirspor formaları giyen 24 yaşındaki stoper, Başkan Şahin Kaya'nın katıldığı törenle imza attı. Avellino geçen sezonu Almanya'da Berliner AK'de geçirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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