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        Nazilli'de Yeşilova'nın hedefleri var

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona hazırlanan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova, "Kimse bizi hafife almasın, hedefimiz üst lige çıkmak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:25
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        Nazilli'de Yeşilova'nın hedefleri var
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona hazırlanan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova, "Kimse bizi hafife almasın, hedefimiz üst lige çıkmak" dedi.

        Şampiyonluk yaşamak için Nazilli’ye geldiğini belirten teknik direktör Yüksel Yeşilova, "Ben Nazilli ilçesine ilk geldiğim gün de söyledim, hedefleri olan bir kişiyim. Nazilli'ye de bunun için geldim. Buradaki potansiyeli ve duyulan özlemi gördüğüm için ve de Nazilli'de şampiyonluk yaşamak için Nazilli'ye geldim. Kimse bizi hafif bir rakip olarak görmesin, ligin alt sıralarında olacaklar diye düşünmesin. Bizim tek bir hedefimiz var, Nazilli halkının da artık özledikleri bir üst lig hayalini bu sezon gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        Yeşilova, en az 3 transfer daha yapacaklarını da ifade etti.

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