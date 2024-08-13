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        Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:35