Bakan Göktaş: Dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız (2)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın programı kapsamında, Aydın Valiliği ziyaretinin ardından Aymelek Derneği'nde bir araya geldiği yaşlılarla sohbet etti.

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