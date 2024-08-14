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        Efeler 09'dan isim değişikliği başvurusu

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'nın yeni başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün ismini 10 Numara Sportif Didim SK olarak değiştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:04
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        Efeler 09'dan isim değişikliği başvurusu
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'nın yeni başkanı Mahmut Gözüaçık, kulübün ismini 10 Numara Sportif Didim SK olarak değiştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaptıklarını açıkladı. Didim'de basın toplantısı düzenleyen Başkan Gözüaçık, "Didim'de hiçbir zaman profesyonel takım olmamış. Biz Didim'e markamızı yerleştirmek istiyoruz. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 1'inci Lig'e çıkmak. Stadyumdaki eksiklikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yetişmezse ilk maçımızı mecburen Kuşadası Stadı'nda oynayacağız" dedi.

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