Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, temsili olarak kilosu 700 TL'den alındı

        AYDINTicaret Borsası, 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incirini temsili olarak kilosu 700 TL'den aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, temsili olarak kilosu 700 TL'den alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDINTicaret Borsası, 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incirini temsili olarak kilosu 700 TL'den aldı. Sezonun üreticilere hayırlı olması dileğinde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "İlimiz, incir üretimi ile ülke sıralamasında birinci konumdadır" dedi.

        Aydın Ticaret Borsası, sezonun ilk kuru incirini törenle aldı. Aydın'ın AB tescilli coğrafi işarete sahip ilk ürünü olan kuru incirinin alımı için Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda düzenlene törene Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra oda başkanları ve Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile üreticiler katıldı. 8 üreticinin getirdiği toplam 86 kilogram sezonunun ilk kuru incir temsili olarak kilosu 700 TL'den alındı. Aydın Ticaret Odası Başkanı Fevzi Çondur, yeni sezonun üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

        'EN KALİTELİ İNCİR, İLİMİZDE'

        Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Dağlarından, bal ovalarından yağ akan en güzel yeryüzü olarak tarif edilen Aydın ilimizin en önemli potansiyellerinden birisi, incir üreticiliğidir. İncir hemen her dilde kutsal bir meyve olarak anılmakta ve insanlar tarafından rağbet görmektedir. İncirin ana vatanı, Türkiye'dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ve ilçelerinde yetişmektedir. İncir, ilimizin AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. İlimizde incir bahçeleri, Büyük Menderes Havzası'nın kuzey kesiminde Söke çevresinden başlayarak doğudan Buharkent ilçesine kadar devam etmektedir. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimiyle uğraşmaktadır. İlimizde incirin katma değerini artırmak için kurulan 162 incir deposu ve 159 incir işletmesi bulunmaktadır. 2023 verilerine göre; ülkemiz 356 ton yaş incir üretiminde dünyada birinci sıradadır. Ülkemizde 12 milyonun üzerinde incir ağacı, 57 bin hektar üretim alanı bulunmaktadır. Aydın, 38 bin hektar incir üretim alanı ile bu alanın yüzde 60'ına sahiptir. 2023 yılı TÜİK verilerine göre; ilimizde ülke üretiminin yüzde 57'sini karşılayan 205 bin ton yaş incir üretimi gerçekleşti. İlimiz, incir üretimi ile ülke sıralamasında birinci konumdadır" dedi.

        Vali Canbolat, valilik olarak Aydın ve Türkiye ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında üreticilerinin ticaret erbaplarının her zaman yanında olduklarını da söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, kilogramı 700 liradan satıldı
        Aydın'da sezonun ilk kuru inciri, kilogramı 700 liradan satıldı
        Efeler 09'dan isim değişikliği başvurusu
        Efeler 09'dan isim değişikliği başvurusu
        Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı, 1'i ağır 8 yaralının olduğu kaza k...
        Yolcu otobüsünün iş makinesine çarptığı, 1'i ağır 8 yaralının olduğu kaza k...
        Aydın'da jandarma ekipleri, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları ön...
        Aydın'da jandarma ekipleri, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları ön...
        Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        Aydın'da motosiklet kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        Aydın'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
        Aydın'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı