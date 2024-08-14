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        Evinin bahçesine diktiği Hint kenevirleriyle yakalanıp tutuklandı

        AYDIN'da, polis ve jandarmanın operasyonunda, 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviriyle yakalan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:30
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        Evinin bahçesine diktiği Hint kenevirleriyle yakalanıp tutuklandı
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        AYDIN'da, polis ve jandarmanın operasyonunda, 5 metre boyunda 35 Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş Hint keneviriyle yakalan Ş.A. (34) tutuklandı. Ş.A., Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini öne sürdü

        İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fiziki ve teknik incelemenin ardından önceden belirlenen adrese, dün saat 02.00 sıralarında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde ve eklentilerindeki aramalarda, boyları 5 metreyi bulan dikili halde 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram da kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini söyleyen Ş.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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