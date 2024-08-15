Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazilli'de transfer sürüyor

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazillispor transfer harekatına da devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazilli'de transfer sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazillispor transfer harekatına da devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip geçen sezon Karaman FK'da şampiyonluk yaşayan 28 yaşındaki sol bek Selçuk Hakalmaz'ı kadrosuna kattı. Genç futbolculara da yatırım yapan Aydın temsilcisi, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Temelli ve 17 yaşındaki kanat Hüseyin Melih Öztürk ile 1979 Midyatspor altyapısından çıkan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Osman Kurtbaş'ı profesyonel yaptı. Nazilli'de İlçe Stadı'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak sezonluk kombine biletler de kuzey ve güney tribünleri 2500 TL, VIP tribün 7500 TL'den satışa çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı

        Benzer Haberler

        Aydın'da hastalardan usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutu...
        Aydın'da hastalardan usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutu...
        Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Germencik'te incir hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Germencik'te incir hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı
        Aydın'da 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
        Aydın'da 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı
        Aydın'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Aydın'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Evinin bahçesine diktiği Hint kenevirleriyle yakalanıp tutuklandı
        Evinin bahçesine diktiği Hint kenevirleriyle yakalanıp tutuklandı