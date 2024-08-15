Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da maki yangını

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan maki yangını, tarım arazilerine de sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:50 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da maki yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan maki yangını, tarım arazilerine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Yazıkent Mahallesi Ermenli mevkisindeki makilikte, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, tarım arazilerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Çöp ev vakası! Evden 4 kamyon çıkarıldı
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"

        Benzer Haberler

        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Hastalardan usulsüz para alan doktor ile medikal ürün satıcısı tutuklandı
        Hastalardan usulsüz para alan doktor ile medikal ürün satıcısı tutuklandı
        Delice Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi
        Delice Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi
        Nazilli'de transfer sürüyor
        Nazilli'de transfer sürüyor
        Aydın'da hastalardan usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutu...
        Aydın'da hastalardan usulsüz para alan doktor ve medikal ürün satıcısı tutu...
        Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü