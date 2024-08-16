Aydın'da maki yangını (2)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan maki yangını, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 6,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan söndürme çalışmalarına karadan 18 arazöz, 8 tanker, 4 kara ekibi, 2 dozer, havadan da 5 helikopter ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait yangın söndürme arazözleri katılım sağladı.

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