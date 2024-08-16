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        Aydın'da maki yangını (2)

        5SAAT SONRA KONTROL ALTINDAAydın'ın Bozdoğan ilçesinde saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:35
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        Aydın'da maki yangını (2)
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        5SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan maki yangını, saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 6,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan söndürme çalışmalarına karadan 18 arazöz, 8 tanker, 4 kara ekibi, 2 dozer, havadan da 5 helikopter ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait yangın söndürme arazözleri katılım sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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