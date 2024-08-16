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        Aydın'da makilik yangını

        AYDIN'ın Didim ilçesinde makilikte yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:10
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        Aydın'da makilik yangını
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Akyeniköy Mahallesi yakınındaki makilikte, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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