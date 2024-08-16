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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yüksel Koyuncu (48), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:50
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        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Yüksel Koyuncu (48), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Y.E.G.'nin kullandığı 09 UG 471 plakalı otomobil, Yüksel Koyuncu'nun kullandığı 09 AFH 399 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Koyuncu, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yüksel Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Koyuncu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Koyuncu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Y.E.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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