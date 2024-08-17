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        Aydın'da makilik yangını (2)

        12SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAydın'ın Didim ilçesinde saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 04:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 04:02
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        Aydın'da makilik yangını (2)
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        12SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Aydın'ın Didim ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan makilik yangını, ekiplerin çalışmasıyla 12 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 20 evin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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