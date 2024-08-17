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        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile devam ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 09:36 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:40
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        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün
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        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile devam ediliyor.

        Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Şefliği'ne ait arazözler ile itfaiye ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alhisar Mahallesi'nde devam eden yangına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile müdahale devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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