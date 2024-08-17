Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 3 ev ve çiftlik yandı (2)
HIŞIMLARMAHALLESİNDE 3 EV, 1 ÇİFTLİK YANDIBozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftlik yandı.
HIŞIMLARMAHALLESİNDE 3 EV, 1 ÇİFTLİK YANDI
Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftlik yandı. Çiftlikte bulunan 10 küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı öldü. Bölgede bulunan ve kulağı yanan 1 keçi ise veteriner tarafından tedaviye alındı.
Köylülerden Ebru Aslan, "Başımıza bu geldi; yandık. Evim, tavuklarım, keçilerim hayvanlarım yandı. Her şeyim yandı tükendi. Çocuklarımı ve kendimi kurtardım, Allah'a şükür bizde bir şey yok" dedi.
5 milyon liraya yakın zararlarının olduğunu söyleyen Ekrem Arslan ise "Buğdaylarımız, 2 bin litreye yakın zeytinyağımız patladı, döküldü. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu. Evlerimizle beraber yaklaşık 5 milyon lira zararımız var. Evler kullanılmaz halde" diye konuştu.
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