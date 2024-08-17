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        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 3 ev ve çiftlik yandı (2)

        HIŞIMLARMAHALLESİNDE 3 EV, 1 ÇİFTLİK YANDIBozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftlik yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:00
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        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 3 ev ve çiftlik yandı (2)
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        HIŞIMLARMAHALLESİNDE 3 EV, 1 ÇİFTLİK YANDI

        Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftlik yandı. Çiftlikte bulunan 10 küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı öldü. Bölgede bulunan ve kulağı yanan 1 keçi ise veteriner tarafından tedaviye alındı.

        Köylülerden Ebru Aslan, "Başımıza bu geldi; yandık. Evim, tavuklarım, keçilerim hayvanlarım yandı. Her şeyim yandı tükendi. Çocuklarımı ve kendimi kurtardım, Allah'a şükür bizde bir şey yok" dedi.

        5 milyon liraya yakın zararlarının olduğunu söyleyen Ekrem Arslan ise "Buğdaylarımız, 2 bin litreye yakın zeytinyağımız patladı, döküldü. Küçükbaş hayvanlarımız telef oldu. Evlerimizle beraber yaklaşık 5 milyon lira zararımız var. Evler kullanılmaz halde" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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