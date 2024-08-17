Aydın'daki orman yangını 4'üncü gününde; alevler Kavaklıdere sınırına ulaştı (4)

YANGIN,MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor. Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.