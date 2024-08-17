Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'daki orman yangını 4'üncü gününde; alevler Kavaklıdere sınırına ulaştı (4)

        YANGIN,MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTIAydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'daki orman yangını 4'üncü gününde; alevler Kavaklıdere sınırına ulaştı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANGIN,MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor. Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

        Benzer Haberler

        Aydın'da orman yangınında 2'nci gün (3)
        Aydın'da orman yangınında 2'nci gün (3)
        Söke'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Söke'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklama...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın'da orman yangınlarına ilişkin açıklama...
        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 3 ev ve çiftlik yandı (2)
        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün; 3 ev ve çiftlik yandı (2)
        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün
        Aydın'daki orman yangınında 2'nci gün
        Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
        Aydın'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor