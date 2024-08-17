Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; alevler Kavaklıdere sınırına ulaştı (4)
YANGIN,MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTIAydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
YANGIN,MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor. Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.