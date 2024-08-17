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        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde (5)

        MAHALLELERDEKİYAŞLI, ÇOCUK VE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİAydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:53 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:55
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        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde (5)
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        MAHALLELERDEKİYAŞLI, ÇOCUK VE HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'ne ulaştı. Çavdır ile yakınındaki Yeşilköy mahallelerinde yaşlılar, çocuklar ve hastalar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde tahliye edildi. Mahallelerdeki hayvanlar da güvenli alanlara götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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