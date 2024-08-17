Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde (5)

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'ne ulaştı. Çavdır ile yakınındaki Yeşilköy mahallelerinde yaşlılar, çocuklar ve hastalar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde tahliye edildi. Mahallelerdeki hayvanlar da güvenli alanlara götürüldü.

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