Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; Bakan Yumaklı: 8 aktif yangınımız var (6)

BAKANYUMAKLI: 8 AKTİF YANGINIMIZ VAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'da süren yangınla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde aktif yangın sayının 8’e çıktığını söyledi. Bakan Yumaklı, "Gün içerisinde yaptığımız bilgilendirmede aktif 5 yangınının olduğunu söylemiştik. Bu beş yangından bir tanesi olan şu anda halihazırda Aydın'dayız. Diğer yangınlar İzmir Karşıyaka idi, dün ve önceki günden devreden Manisa Gördes, Bolu, Göynük ve Karabük, Ovacık idi. Bu Aydın Bozdoğan haricindeki 4 yangının zaman zaman enerjisini düşürdük. Ancak o zaman da ifade etmiştim meteorolojik olaylar, rüzgarın çok şiddetlenmesi ya da kararsız bir şekilde farklı yönlere esmesi sebebiyle zaman zaman enerjiler yükselmişti. Gün içerisinde arkadaşlarımız gerçekten çok ciddi mücadele ettiler. An itibariyle enerjisi düşürüldü diyebilirim. Şu anda içinde bulunduğumuz alan içerisinde iki farklı nokta var, güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Maalesef o bir önceki gün o şiddetli rüzgarın oluşturduğu hasar çok geniş bir alana yayıldığı için bizlerin de müdahale şansını engebeli araziler sebebiyle güçleştirmişti. Ama arkadaşlarımız burada da çok yoğun bir mücadele ettiler. Ve bu 9 kilometrelik hatta orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler. Ben buradan 3 gecedir uyumayan arkadaşlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlere destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Bütün yangınlar için söylüyorum. Dualarını bizden esirgemeyen çok kıymetli vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İzmir Yamanlar'da gün içerisinde değişmekle beraber 3 uçak, 15 helikopter 60 arazöz ve 390 personel çalışmaya devam ediyor. Ben bunları söylerken direkt yangına müdahale eden arkadaşları ve ekipmanları söylüyorum. Onun dışında valiliklerimizin diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yerel yönetimlerinde bizlere katkı ve destekleri oluyor. Maalesef tabii biz bunları konuşurken tabii hatırlarsanız bazı uyarılar yapmıştık. Gün içerisinde 3 tane yangın oldu. Bir tanesi İzmir Menderes ve baraj yanında, hemen orada da 6 uçak 4 helikopter, 22 aracıyla 160 personel görevlendirdi. Tabii tüm bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. Enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit etti buradaki yangını arkadaşlar. 16.45’te başladı, 16.55’te ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı, 13.19’da çıktı 13.30’da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı, burada da 3 helikopter, 14 arazöz ve 79 personel görevlendirildi. İzmir Karaburun buraya gelirken bundan 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu an planlamalarını yapıyorlar. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan dördünün enerjisi düşürülmüş vaziyette şu anda içinde bulunduğumuz Aydın da dahil olmak üzere. Diğer üçü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün boyu devam edecek. Gece boyu devam edecek" dedi.