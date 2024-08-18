Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde; Bakan Işıkhan bölgede incelemede bulundu (7)

ÇALIŞMAVE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI, YANGIN BÖLGESİNDE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın Bozdoğan'da başlayan ve Muğla'nın Kavaklıdere'ye sıçrayan yangında Yeşilköy Mahallesine gelerek ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, yangınla ilgili yetkililerden bilgi alırken yangından etkilenen vatandaşları da ziyaret etti. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Burada sivil, özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bu tür afetleri tekrar yaşatmasın inşallah en büyük dileğimiz bu. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti, 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Ama yaşadığımızda da siz de görüyorsunuz devletimizin tüm birimleri ve Tarım ve Orman Bakanımız da alanda Allah razı olsun. Allah bu tür afetleri bir daha yaşatmasın. Üzerimize düşen bir şey olursa da 24 saat çalışmaya hazırız, bu tür afetleri kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum" dedi.