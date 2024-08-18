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        Aydın'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası öldü

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Sezai Altındağ (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:00
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        Aydın'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kalıp ustası öldü
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskeleden düşen kalıp ustası Sezai Altındağ (30), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi 677 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katında üzerinde çalıştığı iskelenin kayması sonucu dengesini kaybeden kalıp ustası Sezai Altındağ, yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Altındağ'ın mesai arkadaşları ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altındağ, kurtarılamadı. Sezai Altındağ'ın acı haberi alarak hastaneye gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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