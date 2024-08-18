Aydın'daki orman yangınında 3'üncü gün (2)

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında helikopterlerin su aldığı gölette su yetersiz kalınca, Taner Köse isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak vatandaşlardan yardım talep etti. Köse'nin yardım çağrısını duyan vatandaşlar, evlerindeki su tankerlerini doldurarak gölete getirip boşalttı. Gölette saatler içerisinde su seviyesi yükseldi.

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