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        Aydın'daki orman yangınında 3'üncü gün (2)

        GÖLETTESU AZALINCA VATANDAŞLAR SU TANKERLERİYLE DOLDURDUAydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında helikopterlerin su aldığı gölette su yetersiz kalınca, Taner Köse isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak vatandaşlardan yardım talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:58 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:00
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        Aydın'daki orman yangınında 3'üncü gün (2)
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        GÖLETTESU AZALINCA VATANDAŞLAR SU TANKERLERİYLE DOLDURDU

        Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında helikopterlerin su aldığı gölette su yetersiz kalınca, Taner Köse isimli bir vatandaş sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak vatandaşlardan yardım talep etti. Köse'nin yardım çağrısını duyan vatandaşlar, evlerindeki su tankerlerini doldurarak gölete getirip boşalttı. Gölette saatler içerisinde su seviyesi yükseldi.

        Burhan CEYHAN - Bahattin ALBAYRAK/AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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