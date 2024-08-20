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        Nazilli'de şok istifa

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ve ekibinin lig öncesi şok istifalarıyla sarsıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:00
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        Nazilli'de şok istifa
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ve ekibinin lig öncesi şok istifalarıyla sarsıldı.

        Sezon öncesi göreve gelip lig başlamadan yönetimle sorun yaşayan Yeşilova, istifasıyla ilgili yayınladığı mesajında, "Nazillispor A.Ş'deki teknik direktör görevinden ben ve ekibim istifa etmiş bulunuyoruz. Bugüne kadarki beraber çalışmamızdan dolayı kulüp başkanı sayın Şahin Kaya ve yönetime teşekkür eder, 2024-25 sezonunda Nazillispor futbol takımına başarılar dilerim" dedi.

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