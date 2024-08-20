Nazilli'de şok istifa

Sezon öncesi göreve gelip lig başlamadan yönetimle sorun yaşayan Yeşilova, istifasıyla ilgili yayınladığı mesajında, "Nazillispor A.Ş'deki teknik direktör görevinden ben ve ekibim istifa etmiş bulunuyoruz. Bugüne kadarki beraber çalışmamızdan dolayı kulüp başkanı sayın Şahin Kaya ve yönetime teşekkür eder, 2024-25 sezonunda Nazillispor futbol takımına başarılar dilerim" dedi.

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