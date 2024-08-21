Nazilli'de vedalar sürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazilli Belediyespor'da henüz sezon başlamadan teknik kadroda başlayan vedalar devam ediyor. Önce kaleci antrenörü Murat Türkar, ardından teknik dYüksel Yeşilova ve ekibinin istifa kararı aldığı siyah-beyazlılarda altyapı antrenörü Mahmut Girgin de kulüpten ayrıldı. Girgin vedasını sosyal medya hesabından açıkladı.

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