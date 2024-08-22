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        Nazilli Belediyespor'da Gürhan Sönmez dönemi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın görevinden ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan yönetim deneyimli isim Gürhan Sönmez'le anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:30
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        Nazilli Belediyespor'da Gürhan Sönmez dönemi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın görevinden ayrılmasının ardından arayışlarına başlayan yönetim deneyimli isim Gürhan Sönmez'le anlaşma sağladı. Sezon başlamadan Yeşilova'nın istifa etmesinin ardından Gürhan Sönmez kısa bir süre içinde göreve getirildi. Geçen sezon da siyah-beyazlılarda çalışan Sönmez, takımıyla ilk idmanına çıktı.

        Transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılar prensipte anlaşma sağladığı Isparta 32 Sporlu sağ bek Gökmen Aydoğdu'nun transferini bitirdi. 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Nazilli ekibiyle ilk antrenmanına çıktı. Akhisarspor altyapısından yetişen Gökmen Aydoğdu, Cizrespor, Uşakspor ve Isparta 32 Spor formalarını giydi.

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