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        Nazilli Belediyespor'da Gürhan Sönmez iddialı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da göreve getirilen teknik direktör Gürhan Sönmez, takımla ilk idmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        Nazilli Belediyespor'da Gürhan Sönmez iddialı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da göreve getirilen teknik direktör Gürhan Sönmez, takımla ilk idmanına çıktı. Sezonun ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda Sönmez'in yardımcılıklarını İbrahim Kocabaş, Semih Atıcı ve kaleci antrenörü Yalçın Bilgiç yapacak.

        Yeni sezonda çok çalışmaları gerektiğini belirten Gürhan Sönmez, "Zorluklarımız olacak ama biz bunları aşacağız. Yeter ki istekli ve azimli olalım. Sezonun ilk maçını deplasmanda Giresunspor ile oynayacağız. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deplasmandan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncularımız da bunu çok istiyor. Bu da bizleri sevindiriyor" dedi.

        YÜKSEL YEŞİLOVA MEKSİKA YOLCUSU

        Nazilli Belediyespor'dan henüz lig başlamadan yönetimle yaşadığı anlaşmazlık sonrası ayrılan teknik direktör Yüksel Yeşiloava sürpriz transfer yapıyor. Tecrübeli teknik adamın Meksika'ya gideceği belirtildi. Yeşilova'nın Meksika'nın köklü Premier Lig ekibi Tigres ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 52 yaşındaki tecrübeli teknik adamın sözleşme imzalamak için Meksika'ya gideceği bilgisine ulaşıldı.

        Yüksel Yeşilova'nın uçak biletini alan sarı-lacivertli kulüpte Tigres Futbol Akademesi Müdürü Daniel Jimenez, Türk hoca ile görüşme gerçekleştirecek. Meksika'ya uçacak olan Yüksel Yeşilova, Tigres'in tesislerini gezip sözleşme detaylarını görüşmek için yönetim ile bir araya gelecek. Tigres Futbol Akedemisi'nde görev yapacak Yeşilova'nın Meksika'nın köklü kulübüyle anlaşması durumunda aylık 18 bin 500 Dolar maaş alacağı belirtildi.

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