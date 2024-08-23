Nazilli Belediyespor'da Gürhan Sönmez iddialı

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da göreve getirilen teknik direktör Gürhan Sönmez, takımla ilk idmanına çıktı. Sezonun ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılarda Sönmez'in yardımcılıklarını İbrahim Kocabaş, Semih Atıcı ve kaleci antrenörü Yalçın Bilgiç yapacak.

Yeni sezonda çok çalışmaları gerektiğini belirten Gürhan Sönmez, "Zorluklarımız olacak ama biz bunları aşacağız. Yeter ki istekli ve azimli olalım. Sezonun ilk maçını deplasmanda Giresunspor ile oynayacağız. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deplasmandan puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncularımız da bunu çok istiyor. Bu da bizleri sevindiriyor" dedi.