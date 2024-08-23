Aydın'da orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDI; 1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın; 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI; 1 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'da Kuyucak Belanova Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın; 4 uçak, 4 helikopter, 3 arazöz ve itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.
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