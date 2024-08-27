Nazilli Belediyespor satılmayacak

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'da Başkan Şahin Kaya, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Yaşanan ekonomik sıkıntıları değerlendiren Şahin Kaya, kulübü kesinlikle satmayacaklarını söyledi. Nazilli Belediyespor'un kente ait olduğunu belirten Kaya, "Ben bu kulübü hiç kimseye satmıyorum ve de satmayacağım. Çünkü bu kulüp Nazilli şehrine mal olmuş ve Nazilli şehrine ait bir kulüp. Ben bu koltuktan ölünce kalkacağım" dedi.

Yeni sezona sıkıntılı bir şekilde hazırlanan ve lige günler kala yaklaşık 3 milyon TL'lik borç nedeniyle transfer yasağını halen kaldıramayan siyah-beyazlılarda 3 Eylül'de gerçekleşecek kongrede aday olacağını anlatan Başkan Şahin Kaya, "Alacaklı olan mevcut 20 dosyadan 12'sini ödedik. Kalan 8 dosyanın mali kaynağını yarattık ancak nakit problemi var. En kısa sürede transferi çözmüş olacağız. 3 Eylül'de kongre yapacağız. Bir liste hazırlayacağız. Ben de Nazilli Belediyespor Kulübü Derneği Başkanlığı'na adayım" dedi.