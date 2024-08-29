Nazillispor'a transfer müjdesi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Nazillispor, aylar süren çabaların ardından transfer yasağını kaldırdı. Pazar günü Giresunspor deplasmanında oynayacağı sezonun ilk maçı öncesinde transferlerinin lisanslarını çıkaracak siyah-beyazlı kulüp, 5 yeni futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Transfer yasağını yaklaşık 1 yıl sonra açan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, kulüpten 18 alacak dosyasının tamamını çözdüklerini duyurdu. Son olarak eski futbolcular Merter Estik, Zekeriya Topayan ve Alim Harlak'ın da alacağını ödeyen yönetim, lisansları Giresun maçına yetiştirecek.

5 FUTBOLCU İÇİN TÖREN Nazillispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından 5 takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar altyapıdan 18 yaşındaki kaleci Ender Güneş, Fenerbahçe ve Gaziantep FK altyapısında yetişen, kulübün altyapısında da oynayan 20 yaşındaki orta saha Yusuf Mert Yıldırım, 1922 Konyaspor altyapısında yetişen ön libero Mücahit Kaya, daha önce altyapıda oynayan Onur Yeniçulha ile Elazığspor ve Eskişehirspor altyapısında yetişen kanat Emre Lale, profesyonel sözleşme imzaladı.