Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım (3)

        AYDIN'AGEÇTİ; SUAVİ KONSER VERDİCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki çiftçi mitinginin ardından Aydın'a geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nu hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'AGEÇTİ; SUAVİ KONSER VERDİ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki çiftçi mitinginin ardından Aydın'a geldi. Aydın'ın Çine İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte Suavi konser verdi. Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen konsere Özgür Özel, eşi Didem Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda kişi Türk bayrakları ile katıldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Suavi izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Sahneye davet edilen ve Suavi'ye çiçek takdim ettikten gökyüzüne beyaz güvercin bırakan Özgür Özel, "Birileri 3- 5- 10 kişi kendini olduğundan büyük gösterecekse, sesini yükseltecekse, terbiye sınırlarını zorlayacaksa İsmet Paşa'dan size bir öğüt var. 'Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıktan sonra bu vatan, bu ülke kurtulmaz.' Korkakların sinme, cesurların birbirine cesaret verme zamanı. Bundan sonra bizden birine, dünya görüşümüzü paylaşalım paylaşmayalım, herhangi bir sanatçıya, herhangi bir vatandaşa giyiminden, kuşamından, yediğinden, içtiğinden, dinlediği müziğinden ilişecek biri varsa pabuç pahalı. Biz buradayız. Kalkın ayağa ve gösterin onlara. Cesurlar bir kez ölür korkaklar her gün ölür. Korkakların her gün korkmaya devam edeceği bir ülkeyi değil, cesaretin her şeyi yeniden güzelleştireceği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi. 

        'ÜZÜLDÜĞÜM BİR SÜREÇ OLDU'

        CHP Genel Başkanı Özel, son bir haftada üzüldüğü ve sıkıldığı bir süreç olduğunu ifade ederek, "Bir ilçenin bir siyasi partiye müzahir ocakları ve AK Parti'nin gençlik kollarının tehditleriyle çok iyi niyetli olan belediye başkanımız ilçede böyle bir tansiyon olmasın diye üstadın konserini tek taraflı iptal etti. Basından duydum ve beynimden vurulmuşa döndüm. Bilgi almaya çalıştığımda iş işten geçmişti. Ama bu konuya ilk müdahaleyi sevgili Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı benden de önce Suavi'ye ulaşıp, 'Ağabey sakın üzülme. Zaten kıskanıyordum, 30 Ağustos'ta o ilçede değilsin Muğla Büyükşehir'desin' dedi, kendisine teşekkür ediyorum. Sonra da Dünya Barış Günü olduğu için burada 30 Ağustos konseri olduğu için, yarın da bir başka konser planlı olduğu için Dünya Barış Günü'ne o konseri planladılar. Ben Ankara'dan bir telefonla bu işin olmayacağını düşünerek, gittim ve Suavi'nin evinde misafir oldum. Çine Belediyesi, Çine'deki benzer odakların, Aydın'daki benzer odakların birtakım tepki ve tehditleri ile konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş belediye başkanına ulaşmaya çalıştık, dışarıdaydı. Bir şekilde ulaşıldı. Süreci dondurduk. Ardından Sevgili Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sağ olsun. Gerekli inisiyatifi aldı. Dedik ki bu konser o meydanda yapılacak. Suavi oraya gelecek. Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz" diye konuştu. 

        'BAŞKANLARIM ÇİÇEK TAKDİM EDİYORLAR'

        CHP Lideri Özel, sanat ve sanatçı ile birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "Yönettiğimiz ilçelerde, büyükşehirlerde siyasi rakiplerimizin çok sevdiği sanatçılar sahne alıyor. Onlara sahne veriyoruz. Belediye başkanlarımız sahnelerine çiçek takdim ediyorlar. Bir ihtiyaçları var mı diye soruyoruz, en etkin şekilde sanatlarını icra etmelerini istiyoruz. Demokrat olmanın gereği her türlü fikre açık olmak, sanatçının siyasi görüşünü değil eseriyle, sanatıyla, onun topluma yaptığı katkıyla meşgul olmaktır. Buradan talimatım şudur, bir sanat ve kültür festivali ya da etkinliğiyse, kim isterse istesin. MHP, AKP ve Ülkü Ocakları, yeter ki şiddet çağırmasınlar, şiir okusunlar, kimden okurlarsa okusunlar. Türkü söylesinler, kimle söylerse söylesinler. Şarkı söylesinler, kimi davet ederlerse etsinler. CHP'li belediyeler istisnasız olarak gerekli ev sahipliğini gösterecektir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da konser veren Suavi'yi dinledi:
        CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da konser veren Suavi'yi dinledi:
        Zirai ilaç olan havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişiden...
        Zirai ilaç olan havuza düşen 5 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişiden...
        Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak i...
        Aydın'da sulama havuzunda boğulma tehlikesi geçiren yeğenlerini kurtarmak i...
        Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralan...
        Aydın'da yol çalışması yapan kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralan...
        Nazillispor'a transfer müjdesi
        Nazillispor'a transfer müjdesi
        Aydın'da devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı
        Aydın'da devrilip sürüklenen motosikletteki iki kişi yaralandı