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        Nazillispor'a iki takviye

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü sezonun ilk haftasında Giresunspor deplasmanına çıkacak Nazillispor ki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:17
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        Nazillispor'a iki takviye
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü sezonun ilk haftasında Giresunspor deplasmanına çıkacak Nazillispor ki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük altyapısında yetişen, genç orta saha oyuncuları 18 yaşındaki Enes Alp ve 17 yaşındaki Ahmet Efe Şimşek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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