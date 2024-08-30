Nazillispor'a iki takviye

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü sezonun ilk haftasında Giresunspor deplasmanına çıkacak Nazillispor ki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar Fatih Karagümrük altyapısında yetişen, genç orta saha oyuncuları 18 yaşındaki Enes Alp ve 17 yaşındaki Ahmet Efe Şimşek'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

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