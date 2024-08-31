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        Nazillispor, Giresunspor'la oynayacak

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta boy gösterecek Nazillispor, 2024-2025 sezonun ilk haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:20
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        Nazillispor, Giresunspor'la oynayacak
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta boy gösterecek Nazillispor, 2024-2025 sezonun ilk haftasında yarın Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde Can Cengiz'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Nazillispor Teknik Direktörü Özhan Kılıç, transfer yasağına rağmen tüm takımın çok istekli çalıştığını belirterek, "Transfer sorunun çözeceğimize inancım tam. Bütçemize uygun en ideal kadromuzu oluşturacağız. Giresunspor karşılaşmasını da kazanıp moral depolamak ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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