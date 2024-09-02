Nazillispor sezona üzgün girdi

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor'un sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olması camiayı üzdü. Maçın 13'üncü dakikasında golü yiyen ve 45'inci dakikada Serkan Güler'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılar ilk haftayı puansız kapattı. Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılıç şanssız bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Erken gol yediklerin belirten Kılıç, "İlk yarının sonlarında oyuncumuz Serkan Güler'in gördüğü kırmızı kart ile takımımızı 10 kişi kaldı, bu da oyunumuzu etkiledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakip kalede gol aradık ama sonuç alamadık. Bu ilk karşılaşmada eksiklerimizi gördük. Hafta içinde bunları çalışacağız. Sahamızda oynayacağımız Vanspor maçında kaybı telafi edeceğiz" dedi. Maç öncesi transfer yasağını kaldıran Nazilli'de Kılıç henüz geçen hafta göreve gelmişti.