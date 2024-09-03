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        Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü (2)

        ŞÜPHELİYAKALANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi Nebahat Yükçü'yü (29) pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren Eren Dildöken (32), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 01:47 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:47
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        Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi Nebahat Yükçü'yü (29) pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren Eren Dildöken (32), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Dildöken'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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