Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü (2)
ŞÜPHELİYAKALANDIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi Nebahat Yükçü'yü (29) pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren Eren Dildöken (32), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
ŞÜPHELİYAKALANDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eski eşi Nebahat Yükçü'yü (29) pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldüren Eren Dildöken (32), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Dildöken'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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