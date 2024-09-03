Nazillispor'da kongre günü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'ndeki kongre saat 15.00'te başlayacak. Şirketleşerek Nazilli Belediyespor olan adını Nazillispor olarak değiştiren kulüpte Başkan Şahin Kaya'nın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

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