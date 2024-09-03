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        Nazillispor'da kongre günü

        TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Nazillispor'da Nazilli Belediyespor Derneği'nin kongresi yarın yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:05
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        Nazillispor'da kongre günü
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        TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Aydın temsilcisi Nazillispor'da Nazilli Belediyespor Derneği'nin kongresi yarın yapılacak.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tesisleri'ndeki kongre saat 15.00'te başlayacak. Şirketleşerek Nazilli Belediyespor olan adını Nazillispor olarak değiştiren kulüpte Başkan Şahin Kaya'nın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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