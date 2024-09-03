Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        'Ölmez çiçeği'ni koparmanın cezası 387 bin 141 TL

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nadir bulunan 'Ölmez çiçeği'nin sadece 11 adet kaldığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ölmez çiçeği'ni koparmanın cezası 387 bin 141 TL
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde nadir bulunan 'Ölmez çiçeği'nin sadece 11 adet kaldığı belirlendi. Endemik tür olan çiçeği koparmanın cezasının 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı timleri, 'Altın otu' da olarak bilinen 'Ölmez çiçeği'nin bölgede 11 adet kaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilen çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 TL olduğu belirtildi. Ekipler, çiçeği koparmanın cezasına ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Jandarma ekiplerinin denetim ve kontrollerinin devam edeceği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı istifa etti
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme sonrası açıklama
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Kaçak sünnet faciasında yamayla tedavi
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyede
        Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyede
        Nazillispor'da kongre günü
        Nazillispor'da kongre günü
        Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü (2)
        Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü (2)
        Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğun...
        Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mutlu Keçeli, memleketi Nazilli'de son yolculuğun...
        Aydın'da eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
        Aydın'da eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
        Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü
        Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü