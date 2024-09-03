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        Taciz iddiası sonrası arbede çıktı; kelepçelenen turist öldü

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde Rus bir çifti taciz ettiği öne sürülen ve güvenlik görevlileri ile çıkan arbede sonrası kelepçelenen Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:10
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        Taciz iddiası sonrası arbede çıktı; kelepçelenen turist öldü
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde Rus bir çifti taciz ettiği öne sürülen ve güvenlik görevlileri ile çıkan arbede sonrası kelepçelenen Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev (35), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında bir otelde meydana geldi. İddiaya göre tatil için Kuşadası ilçesine gelen Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev ile odasının önünden geçen Rus çift arasında tartışma çıktı. Rus çift, Dinev'in fiziksel ve sözlü tacizine uğradıklarını ileri sürerek durumu otel güvenliğine bildirdi. Olaya müdahale eden güvenlik görevlileri, Dinev'i uyardı ancak sonuç alamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Akollü olduğu belirtilen Dinev ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri, Dinev'e kelepçe taktı.

        KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

        Bu sırada Plamen Dinev bir anda yerde kalırken, otel personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan Plamen Dinev'in cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2'si özel güvenlik görevlisi olmak üzere 14 çalışan, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

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        Galeri

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