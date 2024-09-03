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        Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı (2)

        SÖKECEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİAydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Nebahat Yükçü'yü pompalı tüfekle öldüren ve adliyeye sevk edilen Eren Dildöken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 16:39 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:40
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        Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı (2)
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        SÖKECEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Nebahat Yükçü'yü pompalı tüfekle öldüren ve adliyeye sevk edilen Eren Dildöken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dildöken, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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