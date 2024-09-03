Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı (2)

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Nebahat Yükçü'yü pompalı tüfekle öldüren ve adliyeye sevk edilen Eren Dildöken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Dildöken, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

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