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        Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı (3)

        'SESİMİZİDUYURAMADIK'Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Eren Dildöken tarafından öldürülen Nebahat Yükçü için Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:50
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        Eski eşini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı (3)
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        'SESİMİZİDUYURAMADIK'

        Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi Eren Dildöken tarafından öldürülen Nebahat Yükçü için Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Nebahat Yükçü'nün ailesi ve yakınları katıldı. Yükçü'nün annesi Yeşim Yükçü cenazede, "Adalet nerede?" derken, babası Hasan Yükçü ise kızının tabutu başında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcısı'na kadar çıktık. Jandarma komutanlarına gittik ama ilgilenen olmadı. 'Biz bir şey yapamayız' dediler. Çarşambanın gelişi salıdan bellidir. Biz bunları ne kadar ifade ettiysek sesimizi duyuramadık. Kızım sonunda öldürüldü, şimdi nerede bu adalet? Nerede buranın Cumhuriyet Başsavcısı, savcısı, hakimi? Neden bu çocuk içeri alınmadı? 48 tane dosyası var. Bu çocuk için kimler kimler şikayette bulunuyor, cezaevine alınmıyor. Sonunda kızımın başını yedi. Kız çocuğumu sonunda öldürdü. Ona destek olan polisler var. Biri bekçi ve diğeri polis. Ne zaman şikayet olsa polis kalkıp kendisini arayıp, 'Eren senin hakkında şikayet var, evden kaç' deyip kaçmasını sağlıyor. Bu kişilerin de isimlerini vereceğim. Bunların isimlerini de ifşa edeceğim" dedi.

        Nebahat Yükçü'nün cenazesi, ikindi vakti Adalızade Mezarlığı'na gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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