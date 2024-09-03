Taciz iddiası sonrası arbede çıktı; kelepçelenen turist öldü (2) 14ÇALIŞAN DA ADLİ KONTROLLE SERBESTAydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde Rus bir çifti taciz ettiği öne sürülen ve güvenlik görevlileri ile çıkan arbede sonrası kelepçelenen Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev (35) yaşamını yitirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si özel güvenlik görevlisi olmak üzere 14 çalışan gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.09.2024 - 20:57 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:57 facebook

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