Taciz iddiası sonrası arbede çıktı; kelepçelenen turist öldü (2)
14ÇALIŞAN DA ADLİ KONTROLLE SERBESTAydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde Rus bir çifti taciz ettiği öne sürülen ve güvenlik görevlileri ile çıkan arbede sonrası kelepçelenen Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev (35) yaşamını yitirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si özel güvenlik görevlisi olmak üzere 14 çalışan gözaltına alındı.
14ÇALIŞAN DA ADLİ KONTROLLE SERBEST
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde Rus bir çifti taciz ettiği öne sürülen ve güvenlik görevlileri ile çıkan arbede sonrası kelepçelenen Bulgaristan vatandaşı Plamen Dinev (35) yaşamını yitirirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2'si özel güvenlik görevlisi olmak üzere 14 çalışan gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 14 kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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