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        Nazillispor'da Kılıç takviye istedi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Giresunspor deplasmanındaki yenilgiyle başlayan Nazillispor'da teknik direktör Özkan Kılıç, yönetimden kadroya takviye talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:30
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        Nazillispor'da Kılıç takviye istedi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Giresunspor deplasmanındaki yenilgiyle başlayan Nazillispor'da teknik direktör Özkan Kılıç, yönetimden kadroya takviye talep etti. Kılıç, takıma direkt oynayabilecek 4-5 oyuncu daha alınması gerektiğinin altını çizerek savunma, kanat ve orta sahaya transfer istedi. Nazillispor'da yönetim, Kılıç'ın raporu doğrultusunda takıma tecrübeli transfer arayışına başladı. Transfer yasağını geçen hafta kaldıran Nazillispor, devre arasında gelebilecek muhtemel yasağı da göz önüne alarak yaz döneminde alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

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